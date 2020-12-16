Вчора головною міжнародною новиною в українських ЗМІ стали підсумки голосування Колегії вибірників в США, які офіційно зафіксували перемогу в президентських виборах кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена.

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Вернее, как оказалось к удивлению и разочарованию миллионов его сторонников (в Украине включительно) - констатацией неизбежного. Не смотря на всю шумиху в СМИ и особенно в соцсетях, сопровождавшую многочисленные иски юристов Трампа в суды всех уровней о нарушениях и подтасовках, завершившихся их полным провалом ввиду отсутствия достаточной доказательной базы. Чего не скажешь об итогах кампании самого Трампа по дискредитации не только Байдена, но и всей избирательной системы США.

Поэтому сегодня я хотел бы обратить внимание читателей на событие незаслуженное обделенное внимание СМИ и также касающееся, вы не поверите, выборов в США.

На кону, как бы пафосно это не звучало, – не только контроль над Сенатом, но и судьба Республиканской партии в долгосрочной перспективе, а вместе с ней и существования двухпалатной системы в США. В конечном итоге - вектор развития всей мировой системы, учитывая глобальную роль в ней Соединенных Штатов.

По этой причине с сегодняшнего дня все внимание американцев и экспертов-американистов будет приковано к штату Джорджия — именно здесь сегодня стартовал процесс досрочного голосования во втором туре выборов в Сенат, на которых разрываются два последних места в Верхнюю палату Конгресса.

Для получения демократами хрупкого преимущества в Сенате, а значит и полного контроля над Конгрессом оба их кандидата должны победить. Джон Оссоф и Рафаель Уорнок участвуют в выборах против действующего сенатора-республиканца Дэвида Пердью и его однопартийки Келли Леффлер. Важно, что для контроля над Сенатом республиканцам достаточно добиться победы лишь одного из них.

Сразу двух сенаторов в Джорджии выбирают из-за того, что республиканец Джон Исаксон ранее объявил о сложении с себя соответствующих полномочий из-за прогрессирующей болезни. В результате в этом штате проводятся как очередные выборы сенатора, так и внеочередные.

Исход этой финальной и судьбоносной для всей Республиканской партии битвы решится только 5 января, когда и будут подведены ее итоги. А затем уже и объявлены итоги результатов Коллегии выборщиков.

Все дело в том, что в Джорджии, в отличие от подавляющего большинства американских штатов, для победы на выборах в сенат требуется набрать больше половины голосов. Ни одному из кандидатов не удалось добиться этой цели на голосовании 3 ноября.

А теперь подробнее остановимся на том, почему результаты этих выборов столь важны и судьбоносны не только для США, но и мира в целом.

Все дело в том, что Джозеф Байден еще в своей первой речи в качестве неофициального победителя президентской гонки заявил, что одним из первых его решений после вступления в полномочия президента США будет предоставление гражданства (а значит и права голоса) 11 миллионам ныне нелегальных иммигрантов.

Важно, что в долгосрочной перспективе это обеспечит Демократической партии победу во всех последующих президентских выборах, вследствие окончательного изменения баланса электоральных сил.

И фактически трансформирует политическую систему США из двухпартийной в однопартийную, превратив Демократическую партию в аналог советской КПСС или ее современника – "Единую Россию". Со всеми вытекающими для демократии последствиями.

И если сторонники Трампа в Украине за время предвыборной гонки часто сравнивали его с поздним Брежневым, когда тот засыпал во время партийных заседаний, забывал слова и путал имена (за что сам Трамп дал ему прозвище "спящий Джо"), то вскоре поводов для параллелей с эпохой советского "застоя" может стать намного больше. Со всеми вытекающими.

В краткосрочной перспективе победа демократов в битве за Сенат позволит им утверждать на ключевые должности в исполнительной власти без согласования с республиканцами. Что в итоге может привести к существенной "левизне" во внутренней политике, и более активному вмешательству США во внутренние дела отдельных государств и межгосударственные конфликты в целом.

Украину, кстати, это особенно касается. Неслучайно Байден пообещал сделать нас приоритетом своей внешней политики, а Россию назвал главным врагом США. Здесь для нас все может обернуться, с одной стороны, увеличением военной и финансовой помощи от США, тс другой - обострением конфликта на Донбассе со стороны России как ассиметричный ответ на ужесточение американских санкций.

Кстати, 11 декабря Кремль уже перешел к плану "Б", внеся почти всех "Слуг" в санкционный список. Они, естественно, дружно порадовались этому и отрапортовали в соцсетях. Но намека, что это касается вовсе не их лично, судя по всему, не поняли…

Как и Зеленский, устами советника Ермака заявивший, что и дальше намерен продолжать переговоры с Путиным, так как это дает результат. И не будет переходить ни к какому плану "Б", о чем много раз заявлял за минувший год в своих интервью иностранным изданиям.

Так что внимательно следим за вторым туром выборов в Сенат в Джорджии. Обе партии бросят на эту решающую битву все ресурсы. Уже вчера выстроились огромные очереди у избирательных участков из желающих проголосовать досрочно, а количество желающих проголосовать по почте уже превысило 1,2 млн человек. Подавляющее большинство их них, как показали выборы 3 ноября – сторонники именно Демократической партии.

Трамп уже призвал губернатора штата проверять подлинностей подписей избирателей, иначе все обернется катастрофой не только для двух действующих сенаторов-республиканцев.

А сам Трамп может войти в историю как последний президент от этой партии.

Так что запасаемся попкорном, самое "вкусное" и интересное в американских выборах 2020 еще впереди!