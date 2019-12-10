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10 грудня • оновлено в 09:03
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Вираз обличчя Путіна поряд із Зеленським "підірвав" мережу: фотофакт

6.5т
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Після завершення саміту у "нормандському форматі" в Парижі в мережі розійшовся знімок, зроблений під час переговорів, який вже охрестили "фото дня".

Його автором є фотограф Ian Langsdon (агентство EPA). На ньому зображені президент України Володимир Зеленський, глава РФ Володимир Путін і французький лідер Еммануель Макрон.

Показовим є вираз обличчя російського президента: він виглядає вкрай незадоволеним і розгубленим.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін у Парижі

Володимир Зеленський і Володимир Путін у Парижі

Ian Langsdon (агентство EPA)

Користувачі почали активно поширювати цей знімок у соцмережах, використовуючи іронічні підписи.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Зеленський озвучив основні пункти, за якими сторони дійшли згоди у Парижі. Він підкреслив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

  • У мережі був оприлюднений текст комюніке, прийнятого за результатами переговорів.

  • Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ничего удивительного,у дедушки деменция.
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
На фото Президент и Коверный.
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Хо Хол
Хо Хол
Я на фото вижу двух президентов. Один чмoшник - президент никчемной страны, который бегает по миру с протянутой рукой в поисках подачек и в пятиминутном диалоге с Трампом сказал "спасибо" больше чем количество звезд в млечном пути. Другой - президент великой страны, который оттяпал кусок территории у страны чмoшника, а теперь спокойно обсуждает о том, какие изменения чмoшник должен внести в конституцию и дает задание, чтобы через 4 месяца чмoшник отчитался о проделанной работе :D
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