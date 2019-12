Вираз обличчя Путіна поряд із Зеленським "підірвав" мережу: фотофакт

Після завершення саміту у "нормандському форматі" в Парижі в мережі розійшовся знімок, зроблений під час переговорів, який вже охрестили "фото дня".

Його автором є фотограф Ian Langsdon (агентство EPA). На ньому зображені президент України Володимир Зеленський, глава РФ Володимир Путін і французький лідер Еммануель Макрон.

Показовим є вираз обличчя російського президента: він виглядає вкрай незадоволеним і розгубленим.

Користувачі почали активно поширювати цей знімок у соцмережах, використовуючи іронічні підписи.

