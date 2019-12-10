Вираз обличчя Путіна поряд із Зеленським "підірвав" мережу: фотофакт

Після завершення саміту у "нормандському форматі" в Парижі в мережі розійшовся знімок, зроблений під час переговорів, який вже охрестили "фото дня".
Його автором є фотограф Ian Langsdon (агентство EPA). На ньому зображені президент України Володимир Зеленський, глава РФ Володимир Путін і французький лідер Еммануель Макрон.
Показовим є вираз обличчя російського президента: він виглядає вкрай незадоволеним і розгубленим.
Володимир Зеленський і Володимир Путін у Парижі
Ian Langsdon (агентство EPA)
Користувачі почали активно поширювати цей знімок у соцмережах, використовуючи іронічні підписи.
Photo from today 's #NormandySummit by @snob_project.- Viktoria (@ Ukropo4kA) December 9, 2019
The facial expressions of Putin and Macron differ from the Zelensky one .. pic.twitter.com/WsRUYW8ePZ
Фото дня: На саміті в "нормандському форматі" вперше зустрілися Володимир Путін і Володимир Зеленський. Вони потиснули один одному руки.- Лентач (@oldLentach) December 9, 2019
(с) Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA pic.twitter.com/udPJndOYv3
Фото дня: На саміті в "нормандському форматі" вперше зустрілися Володимир Путін і Володимир Зеленський. Вони потиснули один одному руки. pic.twitter.com/85e29g4Bh0- Alver (@ Alla91748059) December 9, 2019
"Ось і зустрілися дві самотності ....."- lia tkacheva (@ liamar1) December 9, 2019
Фото дня: На саміті в "нормандському форматі" вперше зустрілися Володимир Путін і Володимир Зеленський. Вони потиснули один одному руки.
(с) Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA pic.twitter.com/zYIjj8lKka
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Зеленський озвучив основні пункти, за якими сторони дійшли згоди у Парижі. Він підкреслив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.
У мережі був оприлюднений текст комюніке, прийнятого за результатами переговорів.
Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".