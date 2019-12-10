Вираз обличчя Путіна поряд із Зеленським "підірвав" мережу: фотофакт

Після завершення саміту у "нормандському форматі" в Парижі в мережі розійшовся знімок, зроблений під час переговорів, який вже охрестили "фото дня".

Його автором є фотограф Ian Langsdon (агентство EPA). На ньому зображені президент України Володимир Зеленський, глава РФ Володимир Путін і французький лідер Еммануель Макрон.

Показовим є вираз обличчя російського президента: він виглядає вкрай незадоволеним і розгубленим.

Володимир Зеленський і Володимир Путін у Парижі Ian Langsdon (агентство EPA)

Користувачі почали активно поширювати цей знімок у соцмережах, використовуючи іронічні підписи.

Photo from today 's #NormandySummit by @snob_project.



The facial expressions of Putin and Macron differ from the Zelensky one .. pic.twitter.com/WsRUYW8ePZ - Viktoria (@ Ukropo4kA) December 9, 2019

Фото дня: На саміті в "нормандському форматі" вперше зустрілися Володимир Путін і Володимир Зеленський. Вони потиснули один одному руки.



(с) Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA pic.twitter.com/udPJndOYv3 - Лентач (@oldLentach) December 9, 2019

Фото дня: На саміті в "нормандському форматі" вперше зустрілися Володимир Путін і Володимир Зеленський. Вони потиснули один одному руки. pic.twitter.com/85e29g4Bh0 - Alver (@ Alla91748059) December 9, 2019

"Ось і зустрілися дві самотності ....."



Фото дня: На саміті в "нормандському форматі" вперше зустрілися Володимир Путін і Володимир Зеленський. Вони потиснули один одному руки.



(с) Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA pic.twitter.com/zYIjj8lKka - lia tkacheva (@ liamar1) December 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Зеленський озвучив основні пункти, за якими сторони дійшли згоди у Парижі. Він підкреслив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

У мережі був оприлюднений текст комюніке, прийнятого за результатами переговорів.

Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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