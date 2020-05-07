Випустили коронавірус? Що відомо про скандальну лабораторії в Ухані

Американські медіа продовжують публікувати розслідування про скандальну китайську лабораторію в Ухані, яку влада США звинуватила у нібито навмисному поширенні коронавірусу COVID-19.

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Як пише CNN, вона належить філії Уханьского інституту вірусології, керованої центральним урядом Китайської академії наук. Це єдиний такий центр на материковій частині країни, оснащений найвищим рівнем біоконтролю (BSL-4).

Такі лабораторії призначені для вивчення найнебезпечніших у світі патогенних мікроорганізмів – які представляють високий ризик передачі, часто призводять до летального результату і найчастіше не мають надійного лікування. До таких і відносяться коронавіруси.

Зазначається, що лабораторія в Ухані була створена після епідемії смертельно небезпечного гострого респіраторного синдрому (SARS), яка охопила Китай та інші частини Азії у 2002 і 2003 роках. Після того, як китайський уряд став свідком згубної для населення дії SARS, він і ухвалив рішення створити BSL-4 лабораторію для кращої підготовки країни до майбутніх спалахів інфекційних захворювань. Зокрема, установу, яке зможе діагностувати, досліджувати і розробляти противірусні препарати і вакцини для нових патогенів.

Уханьська національна лабораторія біобезпеки була спроектована і побудована за підтримки Франції. На повну вона запрацювала в січні 2018 року. Як пише видання, у китайських ЗМІ подія висвітлювалася як гідна національної гордості.

"Лабораторія надасть нашій країні повноцінну міжнародну систему біобезпеки, і китайські наукові дослідники зможуть вивчати найбільш небезпечні в світі патогенні мікроорганізми в своїй власній лабораторії", – йшлося в заявах уряду в той час.

Інститут вірусології в Ухані

Відтоді провідна вірусологиня лабораторії Ши Чженлі, відома як "летюча миша" Китаю, протягом багатьох років проводила експедиції з пошуку вірусів у печерах кажанів. Разом із командою вона вивчила коронавіруси, які переносяться за допомогою цих тварин.

На початку лютого Ши і її колеги опублікували статтю в авторитетному науковому журналі Nature. Вони заявили про те, що новий тип коронавірусу COVID-19 на рівні всього генома на 96% ідентичний коронавірусу кажана, який раніше був виявлений у підковоподібних кажанів у південній провінції Китаю Юньнань. З-поміж інших припущень, ця робота теж стала приводом для звинувачень на адресу Китаю про "випуск" смертельного вірусу із лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Уханьскому інституті вірусології заявили, що ніякого відношення до створення коронавірусу не мають. А той факт, що перший спалах хвороби трапився за декілька сотень метрів від лабораторії – випадковість.

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