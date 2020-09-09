Випробування вакцини від COVID-19 призупинили через незрозумілий побічний ефект

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу через незрозумілу хворобу одного з добровольців.

Це стандартний запобіжний засіб при випробуваннях вакцин, призначений для того, щоб експериментальні вакцини не викликали серйозних реакцій у добровольців, повідомляє CNN.

"Це нормальна дія, яка має відбуватися кожного разу, коли в одному з випробувань виявляється потенційно незрозуміле захворювання, поки воно розслідується, щоб забезпечити цілісність випробувань. У великих випробуваннях хвороби будуть виникати випадково, але їх потрібно перевіряти ретельно і незалежно", – пояснили розробники.

Вакцина AstraZeneca – одна з трьох вакцин проти коронавірусу, що знаходяться на третій стадії випробувань в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вакцина проти коронавірусу, розроблена в Оксфордському університеті і в компанії AstraZeneca, показала обнадійливі результати при тестуванні на людях.