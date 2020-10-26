Випробування вакцин від COVID-19 можуть розтягнутися на кілька років, – вчені

Юрій Сергієнко Світ 22:35, 26.10.2020

Випробування вакцин від коронавірусу можуть розтягнутися на кілька років і зайняти більше часу, ніж передбачалося раніше.

До такого висновку прийшла група дослідників, пише Science Alert. Вони пояснили, що це пов'язано з тим, що висновки, зроблені про ефективність ліків, не можуть застосовуватися до груп людей, виключених з випробувань.

За словами вчених, поки неможливо сказати, чи захищає вакцина від тяжкого перебігу хвороби або смертельного результату. Зараз є набагато менше людей помирає від коронавірусу, але кількість важких випадків майже не змінилася.

Однією з основних проблем вони назвали нестачу добровольців з хронічними хворобами і літніх людей з ослабленою імунною системою для випробувань.

Дослідники підкреслили, що визначити точну ефективність вакцини можна буде тільки після того, як її отримає все населення. Тому дослідження можуть тривати багато років, і кожен з етапів сприятиме розумінню, як контролювати COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі 1 листопада розпочнеться третій етап випробування потенційної вакцини від коронавірусу. Її тестуватимуть на людях.

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