Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Випробування провалені: США дізналися правду про ядерну НП в Росії

Читати матеріал російською

Вибух на полігоні під Архангельськом може бути пов'язаний зі спробою запуску Росією гіперзвукових крилатих ракет.

До такого висновку прийшло Reuters. Агентство посилається при цьому на високопоставлене джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Так, зазначено, що Вашингтон не готовий відповісти, чи був ядерний вибух, але експерти одностайні в тому, що в ньому присутні радіоактивні елементи.

Новини
Путін дограється? Ядерний вибух під Архангельськом пов'язали з "Лошариком"

Вибух під Архангельськом "

Вибух під Архангельськом "

"КП"

За словами того ж джерела, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети ставлять під сумнів, чи слід продовжувати так звану ядерну угоду "New START" (СНО-III), термін дії якого закінчується на початку 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що США вдалося дізнатися деталі секретних випробувань на полігоні під Архангельськом у Росії, де вибухнула рідка установка.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
США
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...