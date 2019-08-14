Випробування провалені: США дізналися правду про ядерну НП в Росії

Вибух на полігоні під Архангельськом може бути пов'язаний зі спробою запуску Росією гіперзвукових крилатих ракет.
До такого висновку прийшло Reuters. Агентство посилається при цьому на високопоставлене джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа.
Так, зазначено, що Вашингтон не готовий відповісти, чи був ядерний вибух, але експерти одностайні в тому, що в ньому присутні радіоактивні елементи.
Вибух під Архангельськом "
"КП"
За словами того ж джерела, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети ставлять під сумнів, чи слід продовжувати так звану ядерну угоду "New START" (СНО-III), термін дії якого закінчується на початку 2021 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що США вдалося дізнатися деталі секретних випробувань на полігоні під Архангельськом у Росії, де вибухнула рідка установка.
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