Випробування провалені: США дізналися правду про ядерну НП в Росії

Вибух на полігоні під Архангельськом може бути пов'язаний зі спробою запуску Росією гіперзвукових крилатих ракет.

До такого висновку прийшло Reuters. Агентство посилається при цьому на високопоставлене джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Так, зазначено, що Вашингтон не готовий відповісти, чи був ядерний вибух, але експерти одностайні в тому, що в ньому присутні радіоактивні елементи.

Вибух під Архангельськом " "КП"

За словами того ж джерела, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети ставлять під сумнів, чи слід продовжувати так звану ядерну угоду "New START" (СНО-III), термін дії якого закінчується на початку 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що США вдалося дізнатися деталі секретних випробувань на полігоні під Архангельськом у Росії, де вибухнула рідка установка.

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