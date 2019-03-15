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"Виправдовують Гітлера!" Пропагандисти Путіна сказилися через вимоги Європарламенту

1.9тЧитати матеріал російською

Російські пропагандисти бурхливо відреагували на вимогу Європейського парламенту засудити комунізм і радянську владу.

Рупори Кремля побачили в цьому ознаки виправдання нацизму і тут же почали прикриватися давно минулими проривами вже неіснуючої країни. Своїми обуреннями з цього приводу вони поділилися в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Уже говорили про весняне загострення, але воно, розумієте, по всіх фронтах вже. Ну, весна, тепло, добре, сонечко світить. В Європарламенті, мабуть, теж світить, тому що він закликав нашу з вами велику країну, Росію, увагу, засудити комунізм і радянську владу. Чого не буває. Все як завжди зводиться до знайомої і зручної для Заходу формулою "платіть і кайтеся", — обурився ведучий програми Євген Попов.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

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Його підтримала співведуча, скандальна Ольга Скабєєва, яка впала в ностальгію за радянським минулим і спробувала привласнити всі найяскравіші сторінки історії СРСР сучасній Росії.

"За що ми повинні покаятися цього разу? За комунізм як такий? За ідеологію, за виклик, кинутий світу, а, може, за те, що радянська влада врятувала Європу від нацизму? За червоний прапор над Рейхстагом, за політ Гагаріна в космос? Незрозуміло. Тривогу викликає одне якщо спочатку засудили комунізм, то після можна і Гітлера виправдати. Чи не до цього вони ведуть? Є таке відчуття. Будемо сподіватися, що ні. Але тривожні дзвіночки є", — не вгавала одіозна пропагандистка.

Ольга Скабєєва і Євген Попов

Ольга Скабєєва і Євген Попов

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скабєєва влаштувала скандал в прямому ефірі через те, що український гість розкритикував президента країни-агресора Володимира Путіна.

Також пропагандистка обізвала російського політика, лідера руху "Нова Росія" Микиту Ісаєва ідіотом через те, що він підтримав ініціативу України про прирівнювання ідеології "русского міра" до нацизму.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему Китай не просят осудить коммунизм?
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Dell Alex
Dell Alex
Захаров Дмитрий, Китай в Европе? ))))))))))))) Или РФ уже не в Европе? )))))))) Или учебник географии пошел строго на "козьи ножки"? )))
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минин евген
минин евген
у кацапья очередное весеннее обострение всевозможных психических расстройств и заболеваний.
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