Випалі з літака в РФ злитки виявилися не золотими

На борту вантажного літака Ан-12, з якого біля аеропорту Якутська при зльоті зірвало стулку люка, перебували злитки срібла, а не золота.

"За моєю інформацією, на борту перебували злитки срібла. Всього близько 200 злитків дорогоцінного металу. Частина вантажу виявилася на злітно-посадковій смузі", - пише Інтерфакс із посиланням на своє джерело.

При цьому в московському представництві компанії Kinross Gold, "дочка" якої займалася розробкою родовища Купол, звідки перевозився вантаж, повідомили, що на борту були злитки зі сплаву Доре - він містить не менше 70 відсотків золота і/або срібла.

"Весь вантаж зібраний, тому питання страховки не стоїть", - уточнив представник компанії Станіслав Бородюк.

За даними Північно-Східного лінійного управління МВС на транспорті, з літака випали 172 злитка загальною вагою близько 3,4 тонни.

Нагадаємо, раніше в Росії на борту літака стався новий інцидент.