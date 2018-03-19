Випалена земля: журналіст з РФ оцінив "вибори Путіна"

Результати виборів президента Росії продемонстрували "випалену землю".

На тлі світових диктаторів зі своїми 76,66% підтримки Володимир Путін виглядає "дещо демократично", - сказав в інтерв'ю "Обозревателю" російський журналіст Ігор Яковенко.

"Поки що той пейзаж, який намалював нам ЦВК станом на ранок 19 березня - це пейзаж абсолютно випаленої землі. Кудись подівся ліберальний, європейськи орієнтований виборець. Зліва теж достатні руїни. Тобто це випалена земля", - заявив він. І додав: "Що на ній може народитися? Я Нострадамуса з себе зображати не буду".

Відповідаючи на запитання, чи буде невизнання Францією виборів в анексованому Криму початком ланцюгової реакції, журналіст зауважив: "Я думаю, що в цілому невизнання виборів у Криму буде досить поширеним явищем. Чи буде це означати, що вибори в Росії в цілому будуть не визнані? Сумніваюся".

"Я думаю, у кінцевому підсумку визнають. Не визнати члена Ради безпеки ООН, що має ядерну зброю? Швидше за все, на це не підуть, швидше за все, визнають - принаймні, більшість світових держав. А вибори в Криму не визнають", - спрогнозував він.

Водночас він звернув увагу на те, що санкції Заходу ніяк не вплинули на меню в кремлівському буфеті, а також на зовнішній вигляд депутатів Держдуми і ведучих пропагандистських шоу. "Будуть якісь проблеми у громадян Росії. Поки знизилися доходи на 15%. Погано, але не критично", - визнав Яковенко.

"Що буде далі, в значній мірі залежить від Заходу. Поки шанси досидіти у Путіна, безумовно, є. Але ми не знаємо, яких "чорних лебедів" далі буде випускати світ, і які "чорні лебеді" народяться у самій Росії", - сказав він.

Як писав "Обозреватель", 18 березня у Росії відбулися вибори президента. Згідно з останніми даними ЦВК за підсумками підрахунку 99,84% голосів, Володимир Путін набрав 76,66% голосів, на другому місці Павло Грудінін (11,8%), на третьому місці Володимир Жириновський (5,66%).