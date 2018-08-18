"Если бы в 1968 году мы на Западе думали и рассуждали так, как сегодня, то российское вторжение для подавления Пражской весны вошло бы в историю как „Чехословацкий кризис“. А такие люди, как Герхард Шрёдер агитировали бы за „понимание Брежнева“, которого просто спровоцировали коммунисты-реформаторы и поступить иначе он не мог", — к такому горькому выводу я пришел во время экспертной дискуссии во Франкфурте-на-Майне, посвященной событиям 1968 года.

Один из гостей из Праги рассказал, что лидер чешких коммунистов только что сообщил о том, что виновными во вторжении были не русские, а... украинцы - ведь Брежнев родился в Украине.

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В аудитории также развернулась дискуссия о том, а не были ли Дубчек и товарищи слишком слабыми или даже предателями, приняв требования Советского Союза, пусть и под сильным давлением. Дискуссия чётко показывает, как сильно всё изменилось: сегодня такие люди, как Шрёдер или Юнкер, пресмыкаются перед Москвой безо всякого давления. Через неделю после того, как международная следственная комиссия обвинила Москву в уничтожении пассажирского "Боинга" над Восточной Украиной в 2014 году, в результате которого погибло более 200 граждан ЕС, Юнкер заявил, что Евросоюз должен прекратить "травить Россию"