Винні США і Європа? У НАТО знайшли несподіване пояснення анексії Криму Путіним

До анексії Криму привела конкуренція між великими державами.

Такої думки дотримується генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Як повідомляється на сайті Альянсу, він звернув увагу на "зростання російської присутності в інших країнах і регіонах, зокрема на Близькому Сході".

"Першим викликом для світової безпеки є зростання конкуренції між великими державами. І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря", – пояснив генсек НАТО.

Анексія Криму ТАСС

Столтенберг підкреслив, що анексія Криму – це перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що анексований Росією Крим повинен повернутися до складу України. Реакція російської влади не забарилася. Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова агресивно відреагувала на заклик Білого дому.

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