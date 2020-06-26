Винищувачі США перехопили військові літаки Росії біля Аляски

Американські винищувачі перехопили два російські військові літаки, які перебували в 80 км від острова Унімак недалеко від Аляски.

Як повідомляє The Washington Times з посиланням на командувача штабу повітряної оборони Північної Америки NORAD генерала Терренса Дж. О'Шонессі, це п'ятий інцидент такого роду цього місяця в цьому районі, а також дев'ятий подібний інцидент біля узбережжя Аляски або Канади цього року.

За його словами, російські літаки були ідентифіковані як машини типу Іл-38, що входять до складу морського розвідувального патруля.

При цьому порушення повітряного простору США або Канади не відбулося.

Представник NORAD Кемерон Хіллер уточнив, що з тих пір, як Росія відновила діяльність дальньої авіації в 2007 році, в середньому було близько семи перехоплень на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня військово-повітряні сили Британії перехопили російський військовий літак Іл-20 над Балтійським морем.