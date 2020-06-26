МоваЯзык

Топтеми:

Винищувачі США перехопили військові літаки Росії біля Аляски

Світ
3,0 т.
Американські винищувачі перехопили два російські військові літаки

Американські винищувачі перехопили два російські військові літаки

Американські винищувачі перехопили два російські військові літаки, які перебували в 80 км від острова Унімак недалеко від Аляски.

Як повідомляє The Washington Times з посиланням на командувача штабу повітряної оборони Північної Америки NORAD генерала Терренса Дж. О'Шонессі, це п'ятий інцидент такого роду цього місяця в цьому районі, а також дев'ятий подібний інцидент біля узбережжя Аляски або Канади цього року.

За його словами, російські літаки були ідентифіковані як машини типу Іл-38, що входять до складу морського розвідувального патруля.

При цьому порушення повітряного простору США або Канади не відбулося.

Представник NORAD Кемерон Хіллер уточнив, що з тих пір, як Росія відновила діяльність дальньої авіації в 2007 році, в середньому було близько семи перехоплень на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня військово-повітряні сили Британії перехопили російський військовий літак Іл-20 над Балтійським морем.

СШАлітак
Поділитися в Facebook
  1. /Світ