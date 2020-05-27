Винищувачі Росії влаштували небезпечну сутичку з літаком США над морем. Відео

Два російські винищувачі Су-35 небезпечно зблизилися з американським літаком-розвідником Poseidon P-8A в небі над Середземним морем.

Інцидент трапився 26 травня і тривав в цілому 65 хвилин, передає пресслужба 6-го флоту ВМС США.

"Перехоплення було визнане небезпечним і непрофесійним через те, що російські пілоти зайняли близьку станцію на кожному крилі P-8A одночасно, обмежуючи здатність P-8A безпечно маневрувати", – йдеться в повідомленні.

Винищувачі РФ влаштували сутичку з літаком США ВМС США

У ВМС Штатів відзначили, що дії російських пілотів Су-35 не відповідали хорошій льотній майстерності і правилам міжнародних польотів, таким чином, ставлячи під загрозу безпеку польоту обох літаків.

Винищувачі РФ влаштували сутичку з літаком США ВМС США

"Поки російський літак працював в міжнародному повітряному просторі, ця взаємодія було безвідповідальною. Ми очікуємо, що вони будуть діяти відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для забезпечення безпеки і запобігання інцидентів, включаючи Угоду 1972 року про запобігання інцидентів у відкритому морі і над відкритим морем (INCSEA). Подібні дії збільшують вірогідність зіткнень в повітрі", – підкреслено в повідомленні.

Винищувачі РФ влаштували сутичку з літаком США ВМС США

Винищувачі РФ влаштували сутичку з літаком США ВМС США

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня російський винищувач Су-35 небезпечно зблизився з американським морським патрульним літаком P-8A Poseidon.

Раніше 15 квітня винищувач Су-35 виконав маневр в 8 метрах перед американським патрульним літаком P-8A Poseidon, що в США визнали небезпечним жестом з боку РФ.

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