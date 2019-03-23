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Винищувачі Росії і США влаштували небезпечний інцидент у небі: всі деталі

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Російські винищувачі Су-27 двічі за добу супроводжували стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США над Балтійським морем.

Таку заяву зробив Національний центр управління обороною РФ, передає RT. "Російські винищувачі Су-27 зі складу чергових сил із протиповітряної оборони двічі за добу здійснювали супровід бомбардувальників B-52H ВВС США, які виконували політ у повітряному просторі над нейтральними водами Балтійського моря", — сказано в заяві.

Відзначається, що винищувачі не допустили наближення до держкордону іноземних бомбардувальників.

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Су-27

Су-27

"Утро.ру"

Росіяни стверджують, що з 14 березня літаки стратегічної авіації ВПС США виконали сім польотів над Балтійським морем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня в Росії заявили, що перехопили стратегічний бомбардувальник В-52 над Балтійським морем.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Со стороны США тоже участвовали ...истребители?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Гавнослопатыжрущая пидарусня от страха насрала в свои кацапские лосины, когда столкнулась с американским истребителем. Гы-гы-гы, кацапы-пидары, гы-гы-гы!
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, Очко играет в данном случае у амеров. Под крылами 52-го атомное оружие и дергаться ему в каких то виражах себе дороже. Енто касается и российских " медведей" когда они барражируют по своему боевому курсу и им мешают амеры или европейцы.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У пиндосов базу затопило))) это надр быть такими тупыми))) Задорнов*
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Михайлов Александр, а пидороссы гавно лопатами жрут, лишнехромосомные педерасты! Гы-гы-гы, кацапы-пидары, гы-гы-гы!
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