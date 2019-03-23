Винищувачі Росії і США влаштували небезпечний інцидент у небі: всі деталі

Російські винищувачі Су-27 двічі за добу супроводжували стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США над Балтійським морем.

Таку заяву зробив Національний центр управління обороною РФ, передає RT. "Російські винищувачі Су-27 зі складу чергових сил із протиповітряної оборони двічі за добу здійснювали супровід бомбардувальників B-52H ВВС США, які виконували політ у повітряному просторі над нейтральними водами Балтійського моря", — сказано в заяві.

Відзначається, що винищувачі не допустили наближення до держкордону іноземних бомбардувальників.

Су-27 "Утро.ру"

Росіяни стверджують, що з 14 березня літаки стратегічної авіації ВПС США виконали сім польотів над Балтійським морем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня в Росії заявили, що перехопили стратегічний бомбардувальник В-52 над Балтійським морем.

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