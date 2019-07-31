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Винищувачі Британії "зчепилися" у небі з літаком Путіна: усі деталі

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Винищувачам Королівських військово-повітряних сил Великобританії довелося супроводжувати російський військово-транспортний літак Іл-76, який здійснював політ біля кордонів повітряного простору Естонії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великобританії. Уточнюється, що інцидент стався 28 липня.

Зокрема, відомо, що кілька британських винищувачів Eurofighter Typhoon злетіли з авіабази "Емарі" в Естонії для ідентифікації повітряного судна, яке здійснювало політ поблизу кордонів повітряного простору НАТО.

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Іл-76

Іл-76

"Вісник Кавказу"

Дана процедура є стандартною для країн-членів НАТО, відзначили в британському оборонному відомстві.

"Це звичайна місія НАТО для літаків Typhoon, яка підтверджує, що Великобританія працює в партнерстві з Естонією", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лівії під час ракетного обстрілу знищили два військово-транспортні літаки Іл-76, які імовірно належали приватній українській компанії.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Великобританія
Тег
НАТО
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