Винищувач РФ влаштував сутичку в небі з літаком США: момент потрапив на відео

Тимур Григоренко Світ 08:23, 20.04.2020 Оновлено: 08:24, 20.04.2020

Російський винищувач Су-35 небезпечно зблизився з американським морським патрульним літаком P-8A Poseidon.

Інцидент трапився 19 квітня над Середземним морем, повідомляє пресслужба 6-го флоту ВМС США.

Американські військові відзначили, що Су-35 протягом 100 хвилин двічі перехоплювали літак P-8A Poseidon ВМС США, що здійснював політ в міжнародному повітряному просторі над морем. Перший перехоплення був названий безпечним і професійним.

Винищувач Су-35

Другий маневр, за даними ВМС США, був більш небезпечним. Повідомляється, що Су-35 летів на високій швидкості і наблизився до американського літака на відстань близько 25 футів (менше 8 метрів). Через таке близьке зближення трапилася турбулентність та вихлоп реактивного двигуна американського P-8A Poseidon.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський винищувач Су-35, вчинив маневр в 8 метрах перед американським патрульним літаком P-8A Poseidon.

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