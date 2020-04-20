Винищувач РФ влаштував сутичку в небі з літаком США: момент потрапив на відео

Російський винищувач Су-35 небезпечно зблизився з американським морським патрульним літаком P-8A Poseidon.

Інцидент трапився 19 квітня над Середземним морем, повідомляє пресслужба 6-го флоту ВМС США.

Американські військові відзначили, що Су-35 протягом 100 хвилин двічі перехоплювали літак P-8A Poseidon ВМС США, що здійснював політ в міжнародному повітряному просторі над морем. Перший перехоплення був названий безпечним і професійним.

Винищувач Су-35

Другий маневр, за даними ВМС США, був більш небезпечним. Повідомляється, що Су-35 летів на високій швидкості і наблизився до американського літака на відстань близько 25 футів (менше 8 метрів). Через таке близьке зближення трапилася турбулентність та вихлоп реактивного двигуна американського P-8A Poseidon.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm's way. We expect nothing less than professional & safe interactions! @USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi - US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський винищувач Су-35, вчинив маневр в 8 метрах перед американським патрульним літаком P-8A Poseidon.

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