Російський винищувач Су-35 в середу, 15 квітня, виконав маневр за 8 метрів від американського патрульного літака P-8A Poseidon, що в США визнали небезпечним жестом з боку РФ.

Подробиці інциденту повідомили в пресрелізі Шостого флоту ВМС США. "Сутичка" трапилася в міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.

"Ми визначили цю зустріч як небезпечну, оскільки Су-35 здійснив маневр на високій швидкості догори черевом на відстані 25 футів від американського літака, який безпосередньо попереду здійснював місію, в результаті чого пілоти і екіпаж піддалися ризику", – сказано в релізі.

Винищувач РФ влаштував небезпечну сутичку з літаком США над морем weapon.temadnya.com

Екіпаж американського літака після зустрічі з Су-35 поскаржився на хвилю турбулентності. Перехоплення тривав близько 42 хвилин.

"Ця взаємодія було безвідповідальною. Ми очікуємо, що вони будуть вести себе відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для забезпечення безпеки і запобігання інцидентів, включаючи Угоду 1972 року про запобігання інцидентів у відкритому морі і над відкритим морем (INCSEA). Небезпечні дії підвищують ризик прорахунку і ймовірність зіткнення в повітрі. Американські літаки працювали відповідно до міжнародного права і не провокували цю російську активність", – додали у флоті.

У Міноборони Росії традиційно коментувати інцидент не стали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США і Канада перехопили російські розвідувальні літаки Ту-142 в небі поблизу Аляски.

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