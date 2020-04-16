Головна Новини
16 квітня • оновлено в 08:42
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Винищувач РФ влаштував небезпечну "сутичку" з літаком США над морем

4.9т
Читати матеріал російською

Російський винищувач Су-35 в середу, 15 квітня, виконав маневр за 8 метрів від американського патрульного літака P-8A Poseidon, що в США визнали небезпечним жестом з боку РФ.

Подробиці інциденту повідомили в пресрелізі Шостого флоту ВМС США. "Сутичка" трапилася в міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.

"Ми визначили цю зустріч як небезпечну, оскільки Су-35 здійснив маневр на високій швидкості догори черевом на відстані 25 футів від американського літака, який безпосередньо попереду здійснював місію, в результаті чого пілоти і екіпаж піддалися ризику", – сказано в релізі.

Винищувач РФ влаштував небезпечну сутичку з літаком США над морем

Винищувач РФ влаштував небезпечну сутичку з літаком США над морем

weapon.temadnya.com

Екіпаж американського літака після зустрічі з Су-35 поскаржився на хвилю турбулентності. Перехоплення тривав близько 42 хвилин.

"Ця взаємодія було безвідповідальною. Ми очікуємо, що вони будуть вести себе відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для забезпечення безпеки і запобігання інцидентів, включаючи Угоду 1972 року про запобігання інцидентів у відкритому морі і над відкритим морем (INCSEA). Небезпечні дії підвищують ризик прорахунку і ймовірність зіткнення в повітрі. Американські літаки працювали відповідно до міжнародного права і не провокували цю російську активність", – додали у флоті.

У Міноборони Росії традиційно коментувати інцидент не стали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США і Канада перехопили російські розвідувальні літаки Ту-142 в небі поблизу Аляски.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
24
8
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
На Посейдоне не хватило памперсов)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Да, и ешо, если весьмирснами "запломбировал" Россию, то как российский самолёт оказался над Средиземным морем? ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Юг Руси
Юг Руси
"Экипаж американского самолета после встречи с Су-35 пожаловался .... " - случаем, не укроинский икипаж? ... ведь укроинцi любят жаловаться на Россию! )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Україна отримає партію гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу.

  • У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги