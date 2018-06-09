Винен Обама: Трамп зробив гучну заяву про анексію Криму

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в тому, що він дозволив Росії окупувати український Крим.

Як передає "Європейська правда", таку заяву глава США озвучив на прес-конференції в Канаді за підсумками його участі в саміті G7, підкресливши, що Обама "дозволив" анексію півострова.

"Обама дозволив забрати Крим. Обама може говорити все, що захоче, але він дозволив Росії відібрати Крим. Я міг мати зовсім інше ставлення. Але ви повинні задати своє питання президентові Обамі. Чому він це зробив?", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що повернення Росії до групи найбільш розвинених економік світу стало б "активом" для всіх країн і "так було б краще для всіх"

"Я б хотів бачити Росію в G8 на противагу до G7. Я б сказав, що G8 - більш значуща група, ніж G7", - сказав Трамп.

"Ми шукаємо миру для світу... Ми не прагнемо грати в ігри", - додав він.

Як писав раніше OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином.