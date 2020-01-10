Винен Іран? НАТО зробив заяву про катастрофу літака МАУ

НАТО вважає, що літак МАУ, який розбився недалеко від Тегерана, став мішенню іранської системи протиповітряної оборони.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг на засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі, передає Укрінформ.
"У нас немає причин для того, щоб не вірити доповідям, які надходять зі столиць різних країн-союзниць. Вони висловили стурбованість з приводу інформації, яка свідчить про те, що літак міг бути збитий іранської системою протиповітряної оборони.
Це саме та причина, з якої нам потрібно ретельне розслідування, чому ми повинні встановити всі факти. У цьому контексті дуже важливо мати повне співробітництво з іранською стороною в такому розслідуванні", – заявив він.
Йенс Столтенберг
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки її не підтвердили.
При цьому СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.
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