Винен Іран? НАТО зробив заяву про катастрофу літака МАУ

НАТО вважає, що літак МАУ, який розбився недалеко від Тегерана, став мішенню іранської системи протиповітряної оборони.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг на засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі, передає Укрінформ.

"У нас немає причин для того, щоб не вірити доповідям, які надходять зі столиць різних країн-союзниць. Вони висловили стурбованість з приводу інформації, яка свідчить про те, що літак міг бути збитий іранської системою протиповітряної оборони.

Це саме та причина, з якої нам потрібно ретельне розслідування, чому ми повинні встановити всі факти. У цьому контексті дуже важливо мати повне співробітництво з іранською стороною в такому розслідуванні", – заявив він.

Йенс Столтенберг

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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