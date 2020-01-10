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11 січня • оновлено в 01:47
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Винен Іран? НАТО зробив заяву про катастрофу літака МАУ

3.2т
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НАТО вважає, що літак МАУ, який розбився недалеко від Тегерана, став мішенню іранської системи протиповітряної оборони.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг на засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі, передає Укрінформ.

"У нас немає причин для того, щоб не вірити доповідям, які надходять зі столиць різних країн-союзниць. Вони висловили стурбованість з приводу інформації, яка свідчить про те, що літак міг бути збитий іранської системою протиповітряної оборони.

Це саме та причина, з якої нам потрібно ретельне розслідування, чому ми повинні встановити всі факти. У цьому контексті дуже важливо мати повне співробітництво з іранською стороною в такому розслідуванні", – заявив він.

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Названо точний час: з'явилося нове відео вибуху на літаку МАУ

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Іран
Тег
НАТО
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Исаев Денис
Исаев Денис
Этого клоуна уже давно никто в мире всерьёз не воспринимает, а Макрон даже его мёртвым назвал.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Я, я... Конечно, хер генеральный секретарь.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Бобровский Виталий, гав-гав. Вот так правильно, шавка кацaпская!
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
У них аппаратура есть мощная и им виднее
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