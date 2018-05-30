"Він воював за Росію!" Москва запропонує допомогу родині Бабченко

Росія запропонує допомогу і підтримку сім'ї убитого в Києві журналіста Аркадія Бабченко, в якій залишилися неповнолітні діти.
Про це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає РІА Новости.
"Я висловлюю співчуття родині в зв'язку з цим вбивством. Яких би політичних поглядів він не дотримувався б, але він воював за Росію", - сказала вона.
Також Матвієнко повідомила, що РФ надасть допомогу родині журналіста.
"Залишилися шестеро дітей, неповнолітні, і, звичайно, Росія надасть сім'ї допомогу і підтримку", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше Кремль озвучив свою позицію щодо вбивства Бабченко, звинувативши в цьому Київ.
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