"Він воював за Росію!" Москва запропонує допомогу родині Бабченко

Росія запропонує допомогу і підтримку сім'ї убитого в Києві журналіста Аркадія Бабченко, в якій залишилися неповнолітні діти.

Про це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає РІА Новости.

"Я висловлюю співчуття родині в зв'язку з цим вбивством. Яких би політичних поглядів він не дотримувався б, але він воював за Росію", - сказала вона.

Також Матвієнко повідомила, що РФ надасть допомогу родині журналіста.

"Залишилися шестеро дітей, неповнолітні, і, звичайно, Росія надасть сім'ї допомогу і підтримку", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Кремль озвучив свою позицію щодо вбивства Бабченко, звинувативши в цьому Київ.