''Він вас потопить'': офіцер США пригрозив Росії ''помстою'' в Чорному морі

У разі атаки РФ на американський військовий корабель у Чорному морі, росіяни можуть зазнати видовищної поразки.

Про це заявив капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах в ефірі "5 каналу". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це не радянські кораблі. У них зовсім інша місія – загарбницька. Це авангард. Так що я скажу росіянам:" Не топіть його, тому що він потопить вас!" – попередив офіцер.

Новини Десантний корабель США пішов у напрямку Чорного моря

Військовий корабель США Twitter USNavyEurope

Причина цього, за словами військового, – у тому, що судна США ніколи не ходять поодинці. "Вони завжди під прикриттям літаків. У Середземному морі стоять наші есмінці з томагавками, з гарпунами", – пояснив Табах.

"У нас президент не скаже, як товариш Сталін: "Не йдіть на провокацію!" На кораблях США рішення приймає капітан. Якщо йому загрожує Папа Римський, він і його потопить", – пригрозив офіцер.

Вказав він також на ще одну відмінну рису: американці завжди оберігають свої судна. "Вони не підуть на таран, адже завдадуть шкоди собі ж", - підкреслив Табах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Табах заявив, що вхід у Чорне море десантного корабля ВМС США став відповіддю на захоплення в полон Росією українських моряків поблизу Керченської протоки.

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