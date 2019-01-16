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''Він вас потопить'': офіцер США пригрозив Росії ''помстою'' в Чорному морі

1.5тЧитати матеріал російською

У разі атаки РФ на американський військовий корабель у Чорному морі, росіяни можуть зазнати видовищної поразки.

Про це заявив капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах в ефірі "5 каналу". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це не радянські кораблі. У них зовсім інша місія – загарбницька. Це авангард. Так що я скажу росіянам:" Не топіть його, тому що він потопить вас!" – попередив офіцер.

Новини
Десантний корабель США пішов у напрямку Чорного моря
Військовий корабель США

Військовий корабель США

Twitter USNavyEurope

Причина цього, за словами військового, – у тому, що судна США ніколи не ходять поодинці. "Вони завжди під прикриттям літаків. У Середземному морі стоять наші есмінці з томагавками, з гарпунами", – пояснив Табах.

"У нас президент не скаже, як товариш Сталін: "Не йдіть на провокацію!" На кораблях США рішення приймає капітан. Якщо йому загрожує Папа Римський, він і його потопить", – пригрозив офіцер.

Вказав він також на ще одну відмінну рису: американці завжди оберігають свої судна. "Вони не підуть на таран, адже завдадуть шкоди собі ж", - підкреслив Табах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Табах заявив, що вхід у Чорне море десантного корабля ВМС США став відповіддю на захоплення в полон Росією українських моряків поблизу Керченської протоки.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Гаррі Табах
Місце
США
Тег
Новини Росії
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andrei andrei
andrei andrei
Пиндоский небылица спросил разрешения у командира на подобную хню?:-))))
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Савченко Александр
Савченко Александр
"В Средиземном море стоят наши эсминцы с томагавками, с гарпунами и трезубцами ! ", бойтесь кацапы, и ничего, что у вас Калибры, мы всё равно в Средиземном море, кааак выпрыгнем из Бискайского залива, как ломанемся в сторону Пиндоссии - хрен нас остановишь ! Американские корабли - самые быстрые в мире ! Мы и Украине их дадим, шоб тикать сподручней было !
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
У "Джеймса Кука" тоже было пpикpытие?Гы-гы..Ты дуpа из-за лужы pусских пpосто не знаешь.будет как в стишке-"неудобно в океане почему либо тонуть,pыбки плавают в каpмане,впеpеди неясен путь..."
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