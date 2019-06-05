"Він подобається мені давно": Трамп називав головного претендента на місце прем'єра Британії

Президент США Дональд Трамп назвав свої кандидатури на пост прем'єр-міністра Великобританії.

На думку Трампа, колишній міністр закордонних справ Сполученого Королівства Борис Джонсон "зміг би дуже добре працювати" в ролі прем'єра, повідомляє DW.

"Я знаю Бориса, мені він подобається, мені він подобається вже давно", - заявив він.

Через внутрішні заходи Консервативної партії, пов'язані з вибором наступника Мей, Джонсон не зміг особисто зустрітися з Трампом, проте політики 20 хвилин спілкувалися по телефону.

Борис Джонсон і Джеремі Хант РІА Новини

Іншим гідним кандидатом на пост британського прем'єра, на думку Трампа, є нинішній глава британського МЗС Джеремі Хант.

На пост голови Консервативної партії Великобританії, а як наслідок - і глави британського уряду - претендують в цілому 13 кандидатів, в їх числі Борис Джонсон і Джеремі Хант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про свою швидку відставку - 7 червня вона покине пост лідера Консервативної партії, а потім і глави уряду.

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