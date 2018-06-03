"Він переможе!" Асад заявив про зустріч з Кім Чен Ином

Президент Сирії Башар Асад має намір провести зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це Асад повідомив новому послу КНДР в Сирії, передає агентство Yonhap, посилаючись на північнокорейські ЗМІ.

При цьому можливих термінів зустрічі з Ином лідер Сирії не назвав.

"Я впевнений, що Кім Чен Ин досягне остаточної перемоги і зможе об'єднати дві Кореї. В майбутньому я відправлюся в КНДР для зустрічі з ним", - заявив Асад.

Відзначимо, 12 червня в Сінгапурі запланована зустріч Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Кім Чен Ин, в свою чергу, також задумав провести зустріч з главою РФ Володимиром Путіним.