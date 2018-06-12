"Він нам не друг": в США заявили про "радянське зло" в путінській Росії

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що в путінській Росії продовжує жити "радянське зло" і її повернення в G8 було б помилкою.

У той же час він зазначив в ефірі ABC News, що РФ не можна скидати з рахунків і потрібно вести діалог.

"Нехай Радянський Союз і розвалився, однак зло, яке він представляє, живе і процвітає в Росії Путіна. Америці він ніякий не друг, він всюди сіє розбрат в демократіях і намагається зробити це на нашому власному задньому дворі. Так що я б нізащо не став би надавати йому легітимності. Я б продовжив жорсткий курс щодо Путіна. Було б помилкою намагатися повернути його в G8", - передає слова Грема RT.

Ліндсі Грем

Як повідомлявOBOZREVATEL, 8 червня президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Його підтримав новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте.

У той же час Німеччина звинуватила Трампа в провокаціях через його заяву.