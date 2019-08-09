"Він домовиться з Путіним": Трамп розхвалив Зеленського і підтвердив їхню зустріч

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в найближчому майбутньому зустрінеться з лідером України Володимиром Зеленським.

"Я думаю, що він дуже скоро приїде. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним", – наводить слова Трампа Reuters.

За словами американського глави, Зеленський уже виявив бажання приїхати до Вашингтона. Трамп додав, що чекає на українця в Білому домі "у зручний для нього час".

"Він [Зеленський] – дуже розумний хлопець, який прагне миру. Смілива людина", – заявив Трамп.

"Я думаю, що він зможе домовитися з Путіним", – додав президент США.

Зеленський і Трамп obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була інформація, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися в кінці серпня у Польщі. Сам Зеленський також говорив, що планує переговори з американським президентом у вересні у США.

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