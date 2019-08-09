Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Він домовиться з Путіним": Трамп розхвалив Зеленського і підтвердив їхню зустріч

3.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в найближчому майбутньому зустрінеться з лідером України Володимиром Зеленським.

"Я думаю, що він дуже скоро приїде. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним", – наводить слова Трампа Reuters.

За словами американського глави, Зеленський уже виявив бажання приїхати до Вашингтона. Трамп додав, що чекає на українця в Білому домі "у зручний для нього час".

Новини
"Зробив це з радістю": у США поставили крапку в скандалі із Зеленським

"Він [Зеленський] – дуже розумний хлопець, який прагне миру. Смілива людина", – заявив Трамп.

"Я думаю, що він зможе домовитися з Путіним", – додав президент США.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була інформація, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися в кінці серпня у Польщі. Сам Зеленський також говорив, що планує переговори з американським президентом у вересні у США.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
27
20
Смішно
11
Цікаво
6
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Ага, особенно когда ему пояснили, кто такой зеленский.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Выглядит так, как Трамп похлопал Зеленского по плечу и похвалил за то, что тот позвонил Путину и попросил местных сепаратистов не отвечать на огонь ВСУ
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...