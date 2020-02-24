У своїх виступах представники азербайджанської діаспори України завжди відзначають, що наші народи мають однакову долю. Україна, як і Азербайджан, зіткнулася з іноземною окупацією, проблемою вимушено переміщених осіб і агресивного сепаратизму. Однак у нас є і відмінність. Йдеться про Ходжалинську трагедію, що сталася 28 років тому.

Ніч 26 лютого 1992 року вписана в історію Азербайджану кривавими буквами. Мирне азербайджанське місто Ходжали зрівняли з землею. В той день протягом короткого часу з звірячими тортурами були знищені 613 мирних жителiв.

Ходжалинська трагедія

Мирні жителі, яким вдалося вирватися з оточення, з особливою жорстокістю були вбиті в лісах.

У цей період 1275 чоловік пропали без вісті і були взяті в полон, місто з 10-тисячним населенням було розгромлено, будівлi було зруйновано і спалено. Доля 150 осіб, в тому числі 68 жінок і 26 дітей, невідома досі.

В результаті трагедії понад тисячу осіб з числа мирного населення стали інвалідами, отримавши кульові поранення різного ступеня тяжкості. Серед убитих було 106 жінок, 63 малолітніх дитини, 70 людей похилого віку.

487 осіб стали каліками, серед них 76 підлітків.

В результаті цього злочину 8 сімей було знищено повністю, 25 дітей втратили обох батьків, 130 дітей - одного з батьків. 56 осіб були спалені заживо.

Подібна трагедія, на щастя, минула українську землю. Але в Україні живі ще свідки трагедій XX століття, які випали на долю всіх проживаючих тут людей незалежно від національної та релігійної приналежності. Для не повторення цього Азербайджан докладає дипломатичні зусилля по визнанню в світі подій в Ходжали як геноциду. У світі проводиться кампанія під назвою "Справедливість для Ходжали".

На сьогоднішній день законодавчі органи Боснії і Герцеговини, Колумбії, Чеської Республіки, Гондурасу, Йорданії, Мексики, Пакистану, Панами, Перу, Румунії, Судану, Джібуті, Гватемали і Шотландії, а також дев'ятнадцять штатів Сполучених Штатів Америки прийняли парламентські акти про визнання геноциду в Ходжали.

У зв'язку з цим днями голова Об'єднаної діаспори азербайджанців України Хікмет Джавадов звернувся до Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Верховної Ради України та групі з міжпарламентських зв'язків iз Азербайджанською Республікою з метою розглянути питання про винесення на голосування на пленарному засіданні Верховної Ради постанови про визнання Ходжалинської трагедії геноцидом азербайджанського населення.

Міжнародне визнання Ходжалинської трагедії геноцидом є важливим політичним посланням військовим злочинцям, сенс якого в тому, що безкарність ні в якому разі не візьме гору, а справедливість восторжествує раніше, ніж можна припустити. Таке рішення також допоможе запобiгти повторенню подібних злочинів у майбутньому. Ось чому азербайджанська діаспора сподівається на допомогу братнього українського народу.

Сподіваюся, що прийняття парламентом України Ходжалинської трагедії як акту геноциду азербайджанців стане ще одним кроком до того, щоб Вірменія прискорила процес відновлення миру.

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