Вилучені в Таїланді "наркотики" на 1 млрд доларів виявилися мийним засобом. Фото

Поліція Таїланду 12 листопада вилучила рекордну для країни партію наркотиків, які після ретельнішої перевірки виявилися мийним засобом.

Міністр юстиції Сомсака Тхепсутіна 24 листопада заявив, що сталося "непорозуміння", пише ВВС (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Поліція "виявила" наркотики 12 листопада. Twitter поліції Таїланду

На одному зі складів Таїланду поліція виявила 475 мішків вагою 11,5 тонн із білою гранульованою речовиною. Проведене в польових умовах дослідження показало, що це кетамін. Влада оголосила про вилучення рекордної партії наркотиків на 1 мільярд доларів.

Кетамін, який називають "наркотиком для вечірок", застосовується в медицині як знеболювальний засіб. Водночас його вживають і для розслаблення або галюцинацій, однак у цьому випадку препарат може завдати серйозної шкоди здоров'ю, аж до летальних наслідків.

Аналіз у польових умовах показав, що це кетамін. Twitter поліції Таїланду

Проведене пізніше лабораторне дослідження показало, що вилучена речовина – це тринатрійфосфат.

Тринатрійфосфат – біла порошкоподібна речовина, яку використовують як засіб для чищення або як харчову добавку.

Незважаючи на помилку, у Мін'юсті Таїланду не відкидають, що в засобах для чищення могли ховати наркотики, оскільки власник знайдених мішків утік під час приїзду поліції.

Усього було вилучено 475 мішків. Twitter поліції Таїланду

Як повідомляв OBOZREVATEL, у порту Бельгії виявили найбільшу у світі партію наркотиків, що надійшла з-за кордону, – 11,5 тонн кокаїну.