"Вилизуєте Європі": на росТБ заявили про Четвертий рейх в Україні

Європейський союз нібито зацікавлений в Україні тільки як у майданчику для розгортання Четвертого рейху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Таку думку під час дискусії з українським журналістом В'ячеславом Ковтуном озвучив один із гостей пропагандистської програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ.

"Ви Євросоюзу потрібні як робоча сила - в Польщі, в тій же Угорщині, Німеччині. Як галявина. Німеччина виконує свою місію - вона чистить галявину для Четвертого рейху", - висловився він.

У відповідь на цей фейк Ковтун заперечив своєму опонентові і звинуватив його у використанні типового для Росії фашистського підходу прямо в ефірі федерального каналу.

Однак спікер знову перейшов на образи української нації, заявивши, що її представників за кордоном не вважають людьми.

"Де ви працюєте? На кого ви горбатитеся? Вас за людей не вважають в Європі, вам навіть швидкі не викликають, ви до того дожили! А ви вилизуєте!" - вилаявся він.

Як повідомляв "Обозреватель", проросійська журналістка Олена Бойко образила патріотично налаштованих українців Криму, заявивши, що їх легко визначити "по дебільному виразу обличчя".