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Вікторія Лавнікевич
Вікторія Лавнікевич
Журналіст, Білорусь Всі статті автора

Непохожие братья: сравнение жизни в Украине и Беларуси

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Две Украины

Для белорусов есть две Украины. Первая – та, которую показывают белорусские и российские телеканалы (ведь белорусы на 99% смотрят российское ТВ). Вторая Украина – та, которую белорусы видят, приехав сюда. И она принципиально отличается от предыдущей. Настолько сильно, что приехавшие впервые несколько дней все высматривают на улицах Киева вооруженные патрули жидобандеровцев, марширующих с факелами фашистов, боятся говорить по-русски, не могут поверить в обилие кафешек и полные полки магазинов.

Сейчас это кажется смешным, но когда в июне 2018-го мы с женой переезжали жить из Минска в Киев, родственники собирали нас как в концлагерь. И всерьез собирались слать нам сюда посылки с продуктами и предметами первой необходимости. Великая сила телевизора.

А потом сами начали ездить к нам за украинскими продуктами – более дешевыми и разнообразными. И просто отдохнуть – погулять по Киеву, посидеть в местных кафе, поудивляться тому, что люди на улицах, совершенно свободно говорят о политике, ругают президента…

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Принято считать, что зарплаты и доходы в Беларуси куда выше, чем в Украине, а продукты – качественнее. Но это мифы. Миф о продуктах легко развеивается сравнительным посещением магазинов и рынков в белорусском и в украинском городе. Быстро можно убедиться, что на большинство продуктов цены в Украине ниже на 10-50%, а выбор – намного разнообразнее.

С мифом о доходах сложнее. ВВП по паритету покупательской способности на душу населения в Беларуси $21.348, в Украине – $9743. ВВП номинальный на душу населения в Беларуси $6372, в Украине – $3220. Реальная средняя зарплата (после вычета налогов) в Минске – $500, в провинции – $300. То есть чисто статистически белорусы живут пусть немного, но лучше украинцев.

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Практика, однако, сильно отличается от теории. Во-первых, из-за неточности статистики. Думаю, все наши читатели знают, сколь велика в Украине доля зарплат "в конвертах" и доходов граждан, с которых они не платят налоги (например, сдавая квартиру). А в Беларуси подобной практики нет. (От слова "почти".) В результате если средний белорус по статистике зарабатывает $500, то скорее всего столько он и получает. Если украинец официально зарабатывает $300, то далеко не факт, что только на них он и живет.

Во-вторых – разница цен. Когда мы в мае прошлого года только переехали из Минска в Киев, в первые недели моя супруга просто не верила в цены на продукты в магазинах. Ей все казалось, что это какой-то розыгрыш, что не может быть настолько дешево. С кафе и ресторанами то же самое: мы в Минске хорошо зарабатывали, но поход в ресторан или хорошее кафе – для этого требовался праздничный повод. Здесь же зайти в ресторанчик просто поесть – абсолютно нормально. Потому что цены на общественное питание в Киеве в 2-3-4 раза ниже, чем в Минске.

Сейчас в Киеве мы наслаждаемся сезоном бахчевых, когда дыни и арбузы стоят сущие копейки. В Минске же на рынке сейчас хорошая дыня стоит $7-10, арбуз – вдвое дешевле. То есть для белорусов они остаются лакомством.

Более-менее сопоставимые цены на мясо и рыбу. Некоторые сорта морской рыбы в Минске заметно дешевле. Однако в целом по итогам месяца, как мы посчитали, продуктовая корзина для семьи из трех человек в Киеве обходится на 45% дешевле, чем в Минске.

Остается сравнить цены на лекарства и на бензин. Лекарства (включая завозимые из дальнего зарубежья) в Украине однозначно дешевле. Иначе бы моя супруга каждый раз, возвращаясь в Киев из Минска, не привозила бы целый список заказов на лекарства от ближних и дальних родственников. А вот из Беларуси в Украину мы лекарства еще не везли ни разу.

Бензин и дизтопливо в Беларуси дешевле. Но. Есть еще "дорожный налог". В Украине он "зашит" в цену топлива, в Беларуси – платится отдельно, владельцем каждой легковушки, от $87 до $174 в год.

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Две Беларуси

Точно так же и для украинцев есть две Беларуси. Приезжая туристами, они видят одну Беларусь – с абсолютно чистыми улицами, отличными ровными дорогами, работающими законами, вежливыми милиционерами и прочими атрибутами порядка "как в Европе". Если же остаются жить – вскоре узнают совсем другую страну.

В которой налоги приходится платить на каждом шагу – чек вам выдаст и таксист, и оператор прачечной, и работник фотоателье или парикмахерской. Соответственно, цены – заметно выше киевских. Любая деятельность контролируется государством, так что обучиться вождению автомобиля будет стоить $600 на человека – в Киеве мы сейчас заплатили по $210.

Медицина в Беларуси действительно бесплатная и хорошая. Но врач выпишет только лекарство белорусского производства – импортные выписывать ему запрещено.

Наши знакомые украинцы в шоке, когда узнают, что в Беларуси есть такой банковский продукт: кредит, чтобы собрать ребенка в школу. Потому что средняя стоимость "оснащения" минского школьника – более $400.

Что касается коммунальных услуг, то за квартиру в Киеве летом мы платим меньше, чем в Минске, зимой – заметно больше. Дело в том, что в Украине значительно дороже горячая вода и отопление, а вот электричество – намного дешевле. Также в Украине дешевле мобильная связь и интернет – но их качество в Беларуси выше.

Чисто субъективно – жить в Украине намного легче, чем в Беларуси. Даже если судить чисто экономическими категориями (вопрос свободы пока оставим в стороне, это тема отдельного разговора). Поэтому вот уже больше года живя в Украине, мы не перестаем удивляться тому, что сами украинцы абсолютно искренне считают себя самыми несчастными людьми в мире.

Денис и Виктория Лавникевич

Белорусские журналисты, переехавшие в Киев больше года назад. Ведут телеграм-канал "Приключения белорусов в Киеве".

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Автор
Вікторія Лавнікевич Вікторія Лавнікевич
Місце
Білорусь
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Дешевые продукты-первый признак бедного государства и населения. Качественные продукты по определению не могут быть дешевыми, поэтому в бедных странах и еда дешевая, в зажиточных-дорогая
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