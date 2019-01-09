''Викрив шайтана'': у скандальному інтерв'ю Кирила Кисельову знайшли жорсткий прокол

Заява глави РПЦ патріарха Кирила про те, що ґаджети несуть смертельну небезпеку людству і загрожують приходом антихриста, по суті розкрила злочинні цілі російської пропаганди, спрямовані на захоплення умів мільйонів людей.

Крім того, цими словами він викрив топ-рупора Кремля Дмитра Кисельова, якому й давав скандальне інтерв'ю, і себе самого. Таку думку висловив російський журналіст Ілля Мільштейн у колонці для "Грані.ру".

Дмитро Кисельов і патріарх Кирил "Росія 24"

"Знаменитий журналіст, який уже довгі роки поспіль із сатанинським завзяттям і величезним успіхом зомбує підвідомче йому населення, катує Кирила щодо ґаджетів, і глава РПЦ сповіщає його й телеглядачів про те, як певний зловмисник, який керує єдиним центром, принесе людству загибель. Пропагандист-орденоносець, винахідник радіоактивного попелу запросто патякає зі Святійшим, і що ж чує у відповідь? Про тотальний контроль чує і про нещасного підконтрольного індивідуума, який, ви тільки подумайте, виявляється повністю поглинений цією технологією. Дивиться на картинку в павутині, слухаючи, припустимо, ворога роду людського, що гасає телестудією, — і йде у неї із життя, з реальності, і все, і кранти. Не підеш із мережі. Упіймався", — із сарказмом аналізує він розмову двох ключових фігур путінської пропаганди.

Мільштейн підкреслив, що Кирил, сам того не бажаючи, розкрив очі росіянам на спокусника, який перебуває поряд із ними, — Кисельова, який нав'язує їм певну картину світу. Крім того, російський патріарх викрив навіть свої власні дії із одурманення російського народу в інтересах політичної верхівки.

"Він суворо і просто, хіба що пальцем не вказуючи, викриває шайтана, але ми поки глухі. Ми тупо розглядаємо на екрані телевізора, комп'ютера, смартфона цих двох, головного православного начальника і генерального директора, і здригаємося, але не розуміємо чому. А це нескінченно повчальне видовище. Навмисно чи ненавмисно, свідомо чи мимоволі Кирил викриває Дмитра, а разом із ним себе самого — і всю епоху глобальної керованої брехні. Епоху, яка виділяє запах сірки", — зазначив журналіст.

Патріарх Кирил Прес-служба патріарха Московського і всієї Русі

Мільштейн додав, що діалог Кирила з Кисельовим вражає своєю абсурдністю, адже всім давно відомо, що ніхто так яро не намагається втрутитися у приватне життя людей, як російська влада, її агітатори і підконтрольні спецслужби. Доказом цього, за його словами, є тотальний контроль над сторінками у соцмережах і жорсткі міри покарання для тих, хто проявляє там свободу думки.

"Хто ще, по совісті, якщо застосувати науковий підхід, без релігійного містицизму і апокаліптичних прозрінь, лізе в усі наші смартфони, засновуючи повальний контроль, — крім керівництва, його агітаторів і спецслужб. У яких радіодеталях закордонного виготовлення криється чекістський чорт, якщо не в наших. Кого вистежують, садять і штрафують за обурливі репости й інші думки вголос. Усе це треба зрозуміти, борючись із нечистим, і тут не можна переоцінити користь від гучного інтерв'ю Кисельова з Гундяєвим. Бог нам у поміч", — резюмував журналіст.

Дмитро Кисельов "Вікіпедія"

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк розніс главу РПЦ за обурення із приводу створення помісної православної церкви України. Він підкреслив, що Кирил не має морального права на це, адже є прислужником путінського злочинного режиму і заохочує війну й загибель українців.