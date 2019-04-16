"Викреслили зі списку громадян!" Захарова зажадала виборів президента України в "Л/ДНР"

Скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова обурилася через те, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не братимуть участі у виборах президента України.

Вона безпідставно звинуватила Київ у тому, що він відмовився від частини своїх громадян і нібито обмежив їх у правах, дозволивши голосувати лише на вільній території. Бурхливу реакцію з цього приводу вона продемонструвала в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марія Захарова Скріншот відео

"Значна частина українських громадян була відсічена від реалізації своїх цивільних прав. І зроблено це було абсолютно свідомо. Звісно, найперше я кажу про Донбас, але не можна не говорити і про тих громадян, які перебували за кордоном. І більшість із них — у Російській Федерації. Але найперше — Донбас. Нам говорили, що Київ не міг і не може реалізувати права громадян на голосування і на волевиявлення, адже вона (його територія. — Ред.) йому не підконтрольна, адже вона не є безпечною. Це все порожні відмовки", — скипіла скандальна дипломат країни-агресора.

Також їй не сподобалося, що Україна дозволила громадянам з тимчасово окупованих територій голосувати лише на мирній території. За словами Захарової, не люди повинні бігати за державою і просити допомоги в організації виборів, а навпаки.

Окрема порція критики була адресована особисто президенту України Петру Порошенку, якого Захарова звинуватила в небажанні попросити допомоги у західних партнерів для проведення виборів у "Л/ДНР".

"Чому тема організації виборів на Донбасі не стала вирішальною, головною за останні півроку? Чому це не стало темою номер один для влади в Україні? Відповідь проста — це не громадяни України з точки зору київського режиму. Це не ті люди, які є частиною України. Цих жителів власні правителі викреслили зі списку громадян своєї країни!" — не вгамовувалася спікер МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Захарова обурилася через те, що тисячі переселенців після війни, розв'язаної її країною на Донбасі, нібито кинулися шукати порятунку на території Росії. Вона наголосила, що росіяни не повинні втрачати інтересу до того, чим закінчаться вибори президента в Україні, з метою власної безпеки.

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