Викрали дані 9 млн клієнтів: відомий лоукостер заявив про масштабну хакерську атаку
Британська авіакомпанія EasyJet визнала, що дані її клієнтів були викрадені в результаті хакерської атаки.
Зокрема "кібератака з використанням високотехнологічних засобів" зачепила приблизно 9 млн пасажирів. Про це повідомляє ВВС.
Уточнюється, що хакери викрали дані поштових скриньок клієнтів, а також інформацію щодо їхніх поїздок. Ба більше, зловмисники отримали доступ до інформації про платіжні картки 2,2 тис. осіб.
За даними видання, керівництво лоукостера дізналося про атаку ще в січні 2020-го, однак лише в квітні авіакомпанія змогла сповістити про це клієнтів, чиї дані карток були викрадені.
У EasyJet заявили, що до кінця травня завершать інформування всіх клієнтів, яких зачепила кібератака.
"Немає жодних даних про те, що будь-яка особиста інформація будь-якого характеру була неправомірно застосована, однак ми підтримуємо контакт приблизно з 9 млн клієнтів, до чиїх даних хакери отримали доступ. Ми рекомендуємо їм зробити кроки із захисту даних, щоб мінімізувати ризики потенційного фішингу", – йдеться в повідомленні EasyJet.
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