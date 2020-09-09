Викрадена Колесникова знайшлася в СІЗО через дві доби

Членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову затримали в столиці країни Мінську вдень 9 вересня.

Опозиціонерка перебуває в СІЗО №1 на вулиці Володарського у місті. Про це повідомив TUT.BY її батько.

За його словами, в правоохоронних органах Білорусі спростували свою причетність до затримання жінки.

"Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені й повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу", – сказав батько Колесникової.

Нагадаємо, що напередодні опозиціонерку намагалися вивезти з країни, проте вона порвала свій паспорт і відмовилася залишати Білорусь.

Відомо, що з семи членів президії Координаційної ради шістьох або затримано, або насильно вивезено за кордон. На свободі зараз залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

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