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"Виконував завдання!" Соловйов проговорився про те, ким був СБУвець-утікач

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що скандальний екс-співробітник СБУ Василь Прозоров, який втік до Росії, міг бути розвідником країни-агресора.

За його словами в лавах української спецслужби він лише виконував бойове завдання. Таку думку Соловйов озвучив в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Про те, що витворяли ті самі "херої" (так пропагандист називає захисників України. — Ред.), стало відомо завдяки розказаномк, як я розумію, офіцером нашої розвідки, який виконував завдання у лавах СБУ. Що має назавжди позбавити ілюзії Україну про те , що ми не знаємо і що ми залишаємо вас без нагляду", — зухвало висловився рупор Кремля.

Василь Прозоров

Василь Прозоров

UAPortal

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"Постійно бухав!" У мережу злили скандальне відео з перебіжчиком із СБУ Прозоровим

Після цього він перейшов на нахабні погрози на адресу України, натякнувши, що Росія нібито зможе її знищити.

"Часи байдужого ставлення до вас і відношення, коли було абияк, сподіваюся, закінчилися. І закінчилися назавжди. Ви, завдяки вашим американським спонсорам, намагаєтеся представляти із себе загрозу Росії. А із загрозою Росія повинна вчиняти єдиним правильним чином!" — підкреслив Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що Прозоров став "розмінною картою" і більше не має цінності для спецслужб РФ. Адже, по-перше, зрадників ніхто не любить, а, по-друге, екс-співробітник СБУ не видав Кремлю будь-яких цінних даних.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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