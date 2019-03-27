"Виконував завдання!" Соловйов проговорився про те, ким був СБУвець-утікач

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що скандальний екс-співробітник СБУ Василь Прозоров, який втік до Росії, міг бути розвідником країни-агресора.

За його словами в лавах української спецслужби він лише виконував бойове завдання. Таку думку Соловйов озвучив в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Про те, що витворяли ті самі "херої" (так пропагандист називає захисників України. — Ред.), стало відомо завдяки розказаномк, як я розумію, офіцером нашої розвідки, який виконував завдання у лавах СБУ. Що має назавжди позбавити ілюзії Україну про те , що ми не знаємо і що ми залишаємо вас без нагляду", — зухвало висловився рупор Кремля.

Василь Прозоров UAPortal

Після цього він перейшов на нахабні погрози на адресу України, натякнувши, що Росія нібито зможе її знищити.

"Часи байдужого ставлення до вас і відношення, коли було абияк, сподіваюся, закінчилися. І закінчилися назавжди. Ви, завдяки вашим американським спонсорам, намагаєтеся представляти із себе загрозу Росії. А із загрозою Росія повинна вчиняти єдиним правильним чином!" — підкреслив Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що Прозоров став "розмінною картою" і більше не має цінності для спецслужб РФ. Адже, по-перше, зрадників ніхто не любить, а, по-друге, екс-співробітник СБУ не видав Кремлю будь-яких цінних даних.

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