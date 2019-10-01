"Виконуйте зобов'язання!" Журналістка публічно "наїхала" на Путіна. Відео

В Єревані (Вірменія) журналістка публічно поставила запитання президенту РФ Володимиру Путіну, збивши його з пантелику.

Інцидент трапився до початку засідання Вищої євразійської економічної ради, яка відбувається у вірменській столиці 1 жовтня.

Так, журналістка грузинського телеканалу "Руставі 2" по дорозі до президентського палацу намагалася прорватися до Путіна.

"Коли ви почнете виконувати свої зобов'язання, взяті у 2008 році? Коли вийдуть війська з окупованих територій (Абхазії та Південної Осетії. – Ред.)?" – вигукнула вона.

На це Путін лише відповів: "Ми завжди виконуємо свої обіцянки". Подальшої відповіді журналістка не дочекалася, бо її відтіснили працівники безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Грузинський ведучий Георгій Габунія обматюкав главу Росії Володимира Путіна в ефірі телеканалу "Руставі 2".

Пізніше Габунію, який нецензурно висловився про президента Путіна, усунули на два місяці від роботи.

При цьому журналіст Віталій Портніков вважає, що скандал у Грузії через лайку тележурналіста на адресу Путіна може бути спланованою провокацією, яка була використана Кремлем для "демонстрації монаршої мудрості".

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