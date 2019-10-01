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1 жовтня • оновлено в 16:25
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"Виконуйте зобов'язання!" Журналістка публічно "наїхала" на Путіна. Відео

3.2т Читати матеріал російською

В Єревані (Вірменія) журналістка публічно поставила запитання президенту РФ Володимиру Путіну, збивши його з пантелику.

Інцидент трапився до початку засідання Вищої євразійської економічної ради, яка відбувається у вірменській столиці 1 жовтня.

Так, журналістка грузинського телеканалу "Руставі 2" по дорозі до президентського палацу намагалася прорватися до Путіна.

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"Коли ви почнете виконувати свої зобов'язання, взяті у 2008 році? Коли вийдуть війська з окупованих територій (Абхазії та Південної Осетії. – Ред.)?" – вигукнула вона.

На це Путін лише відповів: "Ми завжди виконуємо свої обіцянки". Подальшої відповіді журналістка не дочекалася, бо її відтіснили працівники безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Вірменія Єреван
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Зоц Валентина
Зоц Валентина
Сам такой.неважнай " герой:
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Motr Den
Motr Den
Скоро украинские журналисты тоже будут бегать вокруг своего божества путина и спрашивать "когда отдадите Одессу?, когда отдадите Херсон? , когда отдадите Суммы?"
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Руденко Вован
Руденко Вован
Путин мразь.
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