Вікно для України? Як Британія виходить з ЄС і що буде далі

У п'ятницю, 31 січня, Великобританія офіційно покидає Європейський Союз. Такого рішення британці дійшли на референдумі, а світові лідери реалізували лише за три роки.

Зайняти місце Лондона вже захотіли і в Києві. Президент Володимир Зеленський закликав колег впустити Україну в Євросоюз. У Берліні й Парижі поки на такі заклики не реагують.

Що важливо знати про Брекзіт, як це відіб'ється на Україні та чи чекають Київ у ЄС – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Втрати від виходу Лондона з ЄС просто колосальні. Тільки за перший рік складуть 260 млрд доларів. Це прямо вдарить по світовій економіці;

Економісти радять не панікувати. Україна від цього не постраждає, а ось українські заробітчани – цілком можливо. Якщо в Лондоні посилили правила роботи, то поїдуть звідти не тільки наші співвітчизники, а й поляки, які витіснять українців вже у себе на батьківщині;

Президент України вже запропонував колегам із Євросоюзу взяти Україну замість Британії. Ця заява не більше, ніж піар-хід – брати країну в "європейську сім'ю" поки ніхто не хоче.

Що відбувається в ЄС

Британія остаточно покидає Європейський Союз. Перехідний період ще буде діяти до 31 грудня 2020 року, але вже сміливо можна сказати – Лондон не входить у ЄС.

Тепер держава самостійно провадитиме свою зовнішню й внутрішню політику. Без узгодження з Брюсселем, Берліном чи Парижем. Фахівці вже порахували втрати від такого рішення – 260 млрд доларів для Британії і до 35 млрд для ЄС. І це тільки на 2020 рік. Постраждають економіки Норвегії, Китаю, США, Японії й ті країни, які пов'язані з експортом товарів до Британії.

"Вихід із угодою (або угодами) – теж непростий процес. Британці хочуть домовитися про торгівлю, а європейці – про більше. Будь-які переговори будуть дуже складними, ситуація всередині Британії залишиться нестабільною. Попит на угоду буде з обох сторін, але досягти компромісів непросто. Їх пошуку буде присвячений 2020 рік і, можливо, справа цим не обмежиться: перехідний період можна буде розширити", – пояснює доцент КІМВ Микола Капітоненко.

"Через Брекзіт ЄС втратить частину економічного потенціалу, але збереже (а, можливо, і зміцнить) політичну єдність. Україна навряд чи зможе скористатися економічними можливостями, що відкриваються перед торговими партнерами Британії – на частку Сполученого королівства випадає лише приблизно 2% нашої зовнішньої торгівлі. Але зможе побудувати більш осмислене партнерство з Лондоном з питань безпеки, а також стати частиною його пріоритетів у регіоні Східної Європи", – підсумував у коментарі OBOZREVATEL Капітоненко.

Як це "вдарить" по економіці України

Наслідки Брекзіту для України OBOZREVATEL прокоментував економіст Василь Невмержицький. Він підкреслив, що вихід Британії був спланований ще заздалегідь, тому світова економіка готова до такого розвитку подій. Зараз Лондон шукає інші ринки для збуту власних товарів, зокрема в Африці.

"Що стосується України, то тут важливо звернути увагу на міграцію робочої сили й заробітчан. Мені здається, зміни стосуватимуться безпосередньо їх. І мова не тільки про тих людей, які працюють у Великобританії, але і для всіх українців у Європі. Якщо Лондон посилить умови роботи для мігрантів, то частина поляків, наприклад, буде змушена повернутися додому. Це здатне прямо спровокувати їх приплив до Польщі, де вони можуть витіснити українців", – підкреслив Невмержицький.

Що стосується прямих угод, то товарообіг із Лондоном у Києва, ймовірно, не зміниться. За підсумками 2018 року він склав 2,5 млрд доларів. Україна продає промислові сільськогосподарські товари, а купує паливо, автомобілі, хімію, фармацевтичну продукцію.

Чи чекають Київ у ЄС

Перш ніж відповідати на це питання, варто згадати слова Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави заявив, що Україна вбачає своє майбутнє в ЄС, і ми вже підписали угоду про Асоціацію, тож сьогодні саме час для більш кардинальних кроків.

"Але ЄС і деякі держави також повинні хотіти бачити нас у Європейському Союзі. Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання в тому, який статус матиме Україна в Євросоюзі... Зараз дуже зручний період, коли одна країна зробила exit, настав час для іншої зробити enter?" – підсумував Зеленський.

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Втім, оптимізм президента особливо не поділяють у Європейському Союзі. Навіть так – його ніхто й не коментує. Наприклад, 28 січня на переговори до Брюсселя літав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом із урядовою делегацією. За підсумком все закінчилося загальними фразами й підтримкою, зокрема черговим кредитом.

Ось так прокоментували поїздку в пресслужбі Кабміну:

ЄС підтримує прогрес реформ в Україні;

Один із пріоритетів – промисловий безвіз;

Україна отримує макрофінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро.

Багато в чому це пояснюється тим, що ні Україна, ні країни ЄС не готові до глибокої інтеграції. У Німеччині та Франції вистачає проблем із Брекзітом, відносинами з США й Росією. В Україні ж просто дуже багато проблем – як у економіці, так і в політиці. Європейці вже точно найближчим часом не захочуть вішати на себе їх вирішення. До того ж не варто забувати й про Росію, яка зробить все, щоб не допустити зближення Києва та ЄС.

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