Спричинює смерть? ЦРУ попередило про небезпеку розхваленого препарату від коронавірусу

Вживання антималярійного препарату гідроксихлорохін, який президент США Дональд Трамп рекламував як перспективні ліки від нового коронавірусу, загрожує небезпечними побічними ефектами, зокрема й раптовою смертю.

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З таким попередженням до своїх працівників звернулося ЦРУ, розмістивши своє звернення на своєму офіційному вебсайті. Про це повідомляє Washington Post.

"Нині препарат не рекомендується застосовувати пацієнтам, крім медичних працівників, які використовують його як частину поточних досліджень. Існують потенційно значущі побічні ефекти, враховуючи раптову серцеву смерть, пов’язану з гідроксихлорохіном. Його індивідуальне використання пацієнтом повинен ретельно призначати і контролювати медик", – йдеться у заяві з позначкою: "Будь ласка, не вживайте цей препарат без призначення лікаря".

Водночас речник ЦРУ відмовився коментувати внутрішні комунікаційні питання, зауваживши, що відповідна порада була розміщена лише у відповідь на запитання співробітника про те, чи слід вживати препарат без рецепта.

Видання ж пише, що це трапилося приблизно через тиждень після того, як президент США на пресконференції в Білому домі вперше рекламував гідроксихлорохін як ліки від COVID-19.

"Нещодавно мій друг сказав мені, що йому стало краще після прийому цього препарату... Думаю, якби хтось рекомендував його, крім мене, він би використовувався всюди", – сказав Трамп.

Після того як експерти взяли під сумнів такі поради, американський лідер почав говорити обережніше, мовляв, він не медик, засіб має отримати схвалення фахівців.

Зауважимо, що гідроксихлорохін десятиліттями застосовується для лікування малярії, а також вовчака та ревматоїдного артриту. Але досі не доведено, чи дієвий він в разі COVID-19. Серед небагатьох попередніх досліджень було тільки одне, яке дає певні перспективні дані, хоча сам автор згодом у ньому засумнівався.

Фахівці ж попереджають, що одним із побічних ефектів препарату є аритмія серця, яка може бути смертельною.

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