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8 квітня • оновлено в 06:33
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Викликає кашель у собак: вчені вивели новий вірус для боротьби з COVID-19

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Вчені з Університету Айови вивели новий вірус, який може стати ключем до вакцини від COVID-19. Він нешкідливий для людини, але викликає кашель у собак.

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Як повідомляє DailyMail, команда вчених розробила вірус, який допомагає пережити MERS - вірус Близькосхідного респіраторного синдрому (це один із видів коронавірусу, дуже близький до COVID-19). Миші, яким ввели вакцину, створену на основі винаходу вчених, змогли вижити після зараження смертельною дозою MERS.

Пол Маккрей і його команда говорять, вони додали додатковий ген в РНК-вірус парагрипу 5 (PIV5) До речі, як відомо, парагрип викликає кашель у собак.

Підхід вчених до лікування MERS базується на примусі організму викликати імунні реакції. Ця схема може спрацювати і проти COVID-19.

Вчені вивели вірус для боротьби з COVID-19

Вчені вивели вірус для боротьби з COVID-19

"Ми знаємо, що люди піддавалися впливу PIV5, але він, мабуть, є нешкідливим для них", – сказав Пол Маккрей.

Ефективність вакцини підтверджує і вірусолог Бяо Хе з Університету Джорджії. Згідно з його дослідженням, завдяки вакцині з нового вірусу миші дійсно змогли перенести важку форму MERS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Пусть лучше дети кашляют вместо собак
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