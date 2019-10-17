Викинув в урну: Ердогана розлютив лист від Трампа

Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після отримання листа від президента США Дональда Трампа викинув його у сміттєвий кошик.

Про це повідомляє BBC News із посиланням на джерела в адміністрації турецького лідера. Ердоган "отримав листа, категорично його відхилив і відправив у кошик".

Як повідомлялося, у листі Трамп закликав Ердогана "не клеїти дурня" і "не підводити весь світ". Листа він надіслав у день початку турецької операції у Сирії.

Ердоган і Трамп

Як писав OBOZREVATEL:

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