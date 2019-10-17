Викинув в урну: Ердогана розлютив лист від Трампа

Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після отримання листа від президента США Дональда Трампа викинув його у сміттєвий кошик.
Про це повідомляє BBC News із посиланням на джерела в адміністрації турецького лідера. Ердоган "отримав листа, категорично його відхилив і відправив у кошик".
Як повідомлялося, у листі Трамп закликав Ердогана "не клеїти дурня" і "не підводити весь світ". Листа він надіслав у день початку турецької операції у Сирії.
Ердоган і Трамп
Як писав OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина у прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент оголосив про початок нової військової операції.
Опісля Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та вдасться до якихось "позарамкових" дій.
15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони та Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операцію у Сирії.
16 жовтня Трамп закликав Туреччину завершити операцію та пригрозив новими санкціями. Реджеп Таїп Ердоган у відповідь наголосив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" у північно-східній Сирії.
Ердоган також принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, публічно назвавши його "дилетантом". Різку заяву він зробив після повідомлення німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі внаслідок ситуації у Сирії.
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