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Військовий супутник Росії згорів у космосі: у Москві знайшли виправдання фіаско

5.6тЧитати матеріал російською

Російські військові заявили, що супутник "Космос-2430" планово звели з орбіти.

Зокрема зазначається, що "супутник повністю згорів у щільних шарах атмосфери над територією Атлантичного океану на висоті близько 100 км". "Черговими силами Космічних військ ВКС РФ сходження апарату з орбіти контролювалося на всіх ділянках траєкторії", — повідомили у командуванні Повітряно-космічних сил РФ.

У російському відомстві також уточнили, що супутник запустили у 2007 році, а у 2012-му його вивели зі складу орбітального угрупування Російської Федерації.

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Військовий супутник Росії згорів у космосі: у Москві знайшли виправдання фіаско

Федеральне агентство новин

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній старший радник Держдепу Крістіан Уїтакер заявив, що зброя "Судного дня" РФ може стерти великі міста США з лиця землі.

Пізніше на Заході знайшли, чим відповісти новому озброєнню Путіна.

Місце
Росія
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Makc Махов
Makc Махов
Планово сводили 5 лет? Ну канешна! Там в спутнике лошадью иная сила. Ей спешить некуда! 🐐🖕🇷🇺😜😀🐷🐷😆
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Вот украинские спутники никогда не падают с орбиты!
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Makc Махов, когда самовароносец "Украина" сподобитесь достроить, тогда получишь право хрюкать. А украинское не тонет, потому что его либо нет совсем, либо оно из гавна.
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