Військовий супутник Росії згорів у космосі: у Москві знайшли виправдання фіаско

Російські військові заявили, що супутник "Космос-2430" планово звели з орбіти.

Зокрема зазначається, що "супутник повністю згорів у щільних шарах атмосфери над територією Атлантичного океану на висоті близько 100 км". "Черговими силами Космічних військ ВКС РФ сходження апарату з орбіти контролювалося на всіх ділянках траєкторії", — повідомили у командуванні Повітряно-космічних сил РФ.

У російському відомстві також уточнили, що супутник запустили у 2007 році, а у 2012-му його вивели зі складу орбітального угрупування Російської Федерації.

Федеральне агентство новин

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