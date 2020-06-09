Військовий літак США врізався в стіну і загорівся в Іраку: є постраждалі

Карина Бондаренко Світ 06:30, 9.06.2020 Оновлено: 06:55, 9.06.2020

На авіабазі Кемп-Таджі в Іраку 8 червня літак військово-повітряних сил США при посадці врізався в стіну і загорівся.

У пригоді постраждало чотири людини, їх госпіталізували. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив офіційний представник військової операції в Іраку і Сирії Майлс Кеггінс.

Життям поранених нічого не загрожує, їх госпіталізували з травмами. Кеггінс підкреслив, що аварія не пов'язана з діями супротивника.

Військовий літак США загорівся в Іраку
skyships.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що Іран "майже завершив" розслідування катастрофи з українським Boeing 737 під Тегераном 8 січня 2020 року.

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