Військовий літак США врізався в стіну і загорівся в Іраку: є постраждалі

На авіабазі Кемп-Таджі в Іраку 8 червня літак військово-повітряних сил США при посадці врізався в стіну і загорівся.

У пригоді постраждало чотири людини, їх госпіталізували. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив офіційний представник військової операції в Іраку і Сирії Майлс Кеггінс.

Життям поранених нічого не загрожує, їх госпіталізували з травмами. Кеггінс підкреслив, що аварія не пов'язана з діями супротивника.

🔴June 8, appx. 10:10 pm (Iraq time), a US Air Force C-130H landing at Camp Taji Airbase, Iraq overran the runway and crashed into a wall. Small fire. 4xInjured; treated at Taji. 🏥Enemy activity NOT suspected. Investigation continues. Statement below in English / Arabic.📰👇🏽 pic.twitter.com/niYblEJFQp