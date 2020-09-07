Військовий корабель Франції "знешкодив" російські С-400 в Криму

Французьке військове судно Dupuy de Lome заблокувало роботу російських комплексів ППО С-400 в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє AVIA.PRO, це стало можливим завдяки створенню перешкод на певних частотах. Такі дії з боку Франції є можливими лише в разі перехоплення радіочастот, випромінюваних радіолокаційними системами С-400.

Російські експерти припустили, що отримати таку інформацію ЄС вдалося після численних польотів над місцями розгортання зазначених комплексів ППО на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Зазначимо, що 6 вересня французький військовий розвідувальний корабель Dupuy de Lome пройшов Босфорську протоку і вирушив у центральну частину Чорного моря. Незважаючи на відсутність озброєння в цього судна, воно має потужну радіопередавальну апаратуру, що дає змогу здійснювати "зламування" радарів противника для подальшого створення перешкод і встановлення вразливостей засобів ППО ворога.

"З урахуванням поточного положення французького військового корабля і його віддаленості від Криму є дані про те, що військове судно вже почало взаємодію з російськими радарами, однак, за висловленими припущеннями аналітиків, очікується також і чергова провокація з боку США – американські бомбардувальники можуть спробувати змусити російських військових активувати С-400, що призведе до того, що секретні дані про роботу радарів опиняться у розпорядженні НАТО", – забили на сполох російські журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня до окупованого Росією Криму наблизилися два стратегічних бомбардувальники B-52H Stratofortress Військово-повітряних сил США. Метою стало проведення першої в історії бойової місії над українською територією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!