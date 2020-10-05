Військовий експерт назвав умову, за якої Росія введе миротворців у Нагірний Карабах

Росія може ввести миротворців на територію невизнаної республіки Нагірний Карабах, якщо на це погодяться дві воюючі сторони – Вірменія та Азербайджан.

Про це OBOZREVATEL сказав російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Поки, за його словами, такого жесту з боку офіційного Баку навіть не обговорюється.

"Росія ще в 95-му хотіла ввести своїх миротворців, але нічого не вийшло, сторони конфлікту не захотіли. Зараз та ж сама історія. Технічно Росія може ввести миротворців в Карабах, але якщо про це одночасно попросить Вірменія і Азербайджан. Цього не проглядається", – уточнив Фельгенгауер.

За його словами, для Росії було би вигідне введення військ в Карабах, бо це би затвердило її домінування в регіоні. Але після того, як російські миротворці відзначилися в Осетії і Абхазії, в 92-93 роках, а потім ще у 2008-му під час війни з Грузією, почавши з нею воювати, великого ентузіазму від таких дій в регіоні не буде.

"Росія останнім часом не зміцнювала свій контингент на Кавказі, більше про Крим думала. Там і танки досить старі, і взагалі Кремль не зовсім до цього готувався. Сили більше зосереджені на північному Кавказі. В Карабах пробратися буде складно – або з боями або ж за домовленістю", – резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Азербайджані заявили, що Росія, незважаючи на заклики до миру, продовжує поставляти зброю Вірменії для військового конфлікту в Нагірному Карабасі.