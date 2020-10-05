Військовий експерт назвав умову, за якої Росія введе миротворців у Нагірний Карабах
Чому Кремль не зміцнював свій військовий контингент на Кавказі
Чи правда те, що Росія досі постачає зброю Вірменії, незважаючи на заклики до миру
Росія може ввести миротворців на територію невизнаної республіки Нагірний Карабах, якщо на це погодяться дві воюючі сторони – Вірменія та Азербайджан.
Про це OBOZREVATEL сказав російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Поки, за його словами, такого жесту з боку офіційного Баку навіть не обговорюється.
"Росія ще в 95-му хотіла ввести своїх миротворців, але нічого не вийшло, сторони конфлікту не захотіли. Зараз та ж сама історія. Технічно Росія може ввести миротворців в Карабах, але якщо про це одночасно попросить Вірменія і Азербайджан. Цього не проглядається", – уточнив Фельгенгауер.
За його словами, для Росії було би вигідне введення військ в Карабах, бо це би затвердило її домінування в регіоні. Але після того, як російські миротворці відзначилися в Осетії і Абхазії, в 92-93 роках, а потім ще у 2008-му під час війни з Грузією, почавши з нею воювати, великого ентузіазму від таких дій в регіоні не буде.
"Росія останнім часом не зміцнювала свій контингент на Кавказі, більше про Крим думала. Там і танки досить старі, і взагалі Кремль не зовсім до цього готувався. Сили більше зосереджені на північному Кавказі. В Карабах пробратися буде складно – або з боями або ж за домовленістю", – резюмував експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Азербайджані заявили, що Росія, незважаючи на заклики до миру, продовжує поставляти зброю Вірменії для військового конфлікту в Нагірному Карабасі.