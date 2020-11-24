ЗС Вірменії підірвали військову частину, перш ніж передати її Азербайджану. Фото та відео

Юрій Сергієнко Світ 19:53, 24.11.2020 Оновлено: 20:07, 24.11.2020

Військовослужбовці Вірменії підірвали військову частину в Кельбаджарському районі Нагірного Карабаху.

Кадри вибуху опубліковано в Telegram-каналі РИА Новости 24 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Військова частина до вибуху.
кадр відео

Зазначається, що Кельбаджарський район опівночі переходить під контроль Азербайджану.

У Карабасі підірвали військову частину.
кадр відео

Військові підірвали будівлі перед тим, як залишити район.

У Кельбаджарському районі підірвали військову частину.
кадр відео
Військова частина розташована в Кельбаджарському районі.
Google Maps
Кельбаджарський район.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набула чинності з 10 листопада.

Документ, серед іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.

Зокрема, велика частина Нагірного Карабаху залишиться за Азербайджаном. Також опубліковано оновлену карту регіону.

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