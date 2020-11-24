ЗС Вірменії підірвали військову частину, перш ніж передати її Азербайджану. Фото та відео
Військовослужбовці Вірменії підірвали військову частину в Кельбаджарському районі Нагірного Карабаху.
Кадри вибуху опубліковано в Telegram-каналі РИА Новости 24 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зазначається, що Кельбаджарський район опівночі переходить під контроль Азербайджану.
Військові підірвали будівлі перед тим, як залишити район.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набула чинності з 10 листопада.
Документ, серед іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.
Зокрема, велика частина Нагірного Карабаху залишиться за Азербайджаном. Також опубліковано оновлену карту регіону.