Військові США в Сирії заявили про провокацію з боку Росії: броньовик протаранив машину, є поранені
США заявили, що російські військові в Сирії спровокували ДТП, в результаті чого постраждали американські військові.
Про це пише видання The Guardian з посиланням на Раду національної безпеки при Білому домі. Інцидент також прокоментували в Кремлі.
Повідомляється, що аварія трапилася в районі населеного пункту Дерік на північному сході Сирії. Російський броньований автомобіль вдарив по військовому авто США, в результаті чого екіпаж отримав поранення.
"Для деескалації ситуації патруль коаліції покинув цей район. Подібні небезпечні і непрофесійні дії являють собою порушення протоколів вирішення конфліктів, прийнятих Сполученими Штатами і Росією в грудні 2019 року", – йдеться в повідомленні.
На прохання прокоментувати інформацію про інцидент між військовими США і Росії в Сирії прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів, що вже відбулося обговорення по лінії начальників генштабів двох країн, передає ТАСС.
"Була телефонна розмова по лінії начальників генштабів", – сказав Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США продовжилися протести через поранення копами афроамериканця. Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали в ході стрілянини в американському місті Кеноша (штат Вісконсін).