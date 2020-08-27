Військові США в Сирії заявили про провокацію з боку Росії: броньовик протаранив машину, є поранені

Карина Бондаренко Світ 06:11, 27.08.2020 Оновлено: 06:11, 27.08.2020

США заявили, що російські військові в Сирії спровокували ДТП, в результаті чого постраждали американські військові.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на Раду національної безпеки при Білому домі. Інцидент також прокоментували в Кремлі.

Повідомляється, що аварія трапилася в районі населеного пункту Дерік на північному сході Сирії. Російський броньований автомобіль вдарив по військовому авто США, в результаті чого екіпаж отримав поранення.

"Для деескалації ситуації патруль коаліції покинув цей район. Подібні небезпечні і непрофесійні дії являють собою порушення протоколів вирішення конфліктів, прийнятих Сполученими Штатами і Росією в грудні 2019 року", – йдеться в повідомленні.

На прохання прокоментувати інформацію про інцидент між військовими США і Росії в Сирії прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів, що вже відбулося обговорення по лінії начальників генштабів двох країн, передає ТАСС.

"Була телефонна розмова по лінії начальників генштабів", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США продовжилися протести через поранення копами афроамериканця. Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали в ході стрілянини в американському місті Кеноша (штат Вісконсін).

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