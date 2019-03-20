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Військові літаки Росії і НАТО "зіткнулися" в небі: що відомо

2.6тЧитати матеріал російською

Винищувачі НАТО Eurofighter Typhoon піднялися в небо над Ісландією, щоб перехопити два російських протичовнових літака Ту-142.

Про це повідомляє Morgunbladid. Літаки РФ засікли біля східного кордону повітряного сектора Ісландії сили протиповітряної оборони.

На їх перехоплення піднялися винищувачі Військово-повітряних сил Італії з аеродрому Кефлавік.

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Міністр закордонних справ Ісландії Гудлейгур Тор Тордарсон повідомив, що італійські винищувачі з 11 березня по 11 квітня базуються на острові в рамках програми НАТО з повітряної оборони країн альянсу.

Винищувачі Eurofighter Typhoon

Винищувачі Eurofighter Typhoon

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небі над Балтикою "зчепилися" літаки США і Росії. Так, винищувач РФ Су-27 перехопив літак-розвідник RC-135.

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Місце
Ісландія
Тег
НАТО
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